Na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu v tekmi za zlato palmo 19 filmov

Cannes, 10. aprila - Na letošnjem 78. filmskem festivalu v francoskem Cannesu, ki bo od 13. do 24. maja, se bo za zlato palmo potegovalo 19 filmov. Med njimi so filmi v režiji ameriških filmskih ustvarjalcev Richarda Linklaterja in Wesa Andersona ter ameriške režiserke Kelly Richardt, Francozinje Julie Ducournau ter Masche Schilinski iz Nemčije.