Jakič za STA: V URI Soča primanjkuje predvsem negovalnega kadra

pogovarjala se je Neža Petan

Ljubljana, 14. aprila - Direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča Roman Jakič opozarja, da je kadrovska slika v zavodu zaskrbljujoča, primanjkuje predvsem negovalnega kadra, psihologov in logopedov. Po pol leta vodenja inštituta je v pogovoru za STA ocenil, da so s sodelavci uspeli izboljšati klimo znotraj kolektiva in popraviti poslovni rezultat.