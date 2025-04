V občini Loška dolina uredili težave z zagotavljanjem pitne vode

Loška dolina, 10. aprila - V občini Loška dolina so rešili velike težave s pomanjkanjem pitne vode, ki so jih imeli v zadnjih letih v sušnem obdobju. Na vodnem zajetju Obrh, ki je bil onesnažen s fekalijami in so ga zato pred leti opustili, so uredili ultrafiltracijo. Zdaj imajo po besedah župana Matjaža Antončiča zadostne vire pitne vode tudi za najhujše čase.