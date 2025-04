Bukorovu šest let in pol zapora za dva nasilna ropa v Ljubljani

Ljubljana, 10. aprila - Ljubljansko sodišče je starega znanca policije Bojana Bukurova zaradi dveh ropov, ki ju je septembra lani v Ljubljani zagrešil v sostorilstvu s še vedno neznanimi storilci, in povzročitve hude telesne poškodbe obsodilo na šest let in pol zapora, poročajo mediji. Bukurov je sicer očitke priznal že na predobravnavnem naroku.