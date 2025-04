Ameriški senat za veleposlanika v Izraelu potrdil zagovornika judovskih naselbin

Washington, 10. aprila - Ameriški senat je v sredo s 53 glasovi proti 46 na položaj veleposlanika ZDA v Izraelu potrdil nekdanjega republikanskega guvernerja Arkansasa in predsedniškega kandidata Mika Huckabeeja, ki zagovarja judovske naselbine na okupiranih palestinskih območjih ter pravico Izraela do priključitve Zahodnega brega in Gaze.