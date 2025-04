Celjanke v finalu košarkarskega DP, Triglav in Ilirija poravnana

Maribor/Ljubljana, 9. aprila - Košarkarice Cinkarne Celja so prve finalistke državnega prvenstva, potem ko so v polfinalu z 2:0 v zmagah ugnale Maribor. Na drugi tekmi so v gosteh slavile s 70:63 in se še za korak približale 14. zaporednemu naslovu. Drugi polfinale je poravnan, potem ko so košarkarice Triglava v gosteh pri Iliriji izsilile odločilno tretjo tekmo.