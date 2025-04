Badovinac: Brez umetnikov z izjemnimi dosežki težko napisati zgodovino in graditi prihodnost naroda

pripravila Maja Lazar

Ljubljana, 10. aprila - Prihajajočemu referendumu o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke nasprotujejo sindikati s področja kulture in v društvu Asociacija, pa tudi predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac. Brez izjemnih dosežkov na področju kulture in umetnosti je težko napisati zgodovino in tudi graditi prihodnost naroda, meni.