Pisatelji centrov PEN v Gorici o podnebnih spremembah, migracijah in vojnah

Gorica, 9. aprila - V sklopu 57. mednarodnega srečanja pisateljev in pisateljic za mir, ki ga v sodelovanju z mednarodnim PEN organizira Slovenski center PEN, so danes v Gorici pripravili okrogli mizi. Na dopoldanski je beseda tekla o podnebnih spremembah, migracijah in vojnah, kar je tudi sicer osrednja tema letošnjega srečanja, poudarek pa je bil na ženski.