Trump na zelenici Bele hiše posadil "Maganolijo"

Washington, 9. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na zelenici Bele hiše posadil sadiko magnolije, ki bo nadomestila več kot 200 let staro enako drevo, ki so ga iz varnostnih razlogov posekali dan prej. Bela hiša je na omrežju X objavila, da gre za Maganolijo, s čimer so se poigrali s Trumpovim sloganom Make America Great Again (MAGA).