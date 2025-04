Cene nafte po uveljavitvi dodatnih ameriških carin na štiriletno dno

Singapur, 9. aprila - Cene surove nafte so danes padle na najnižjo raven v več kot štirih letih. Trge skrbi, da se bo povpraševanje po črnem zlatu zmanjšalo zaradi stopnjevanja svetovne trgovinske vojne, v ospredju katere sta najmočnejši svetovni gospodarstvi ZDA in Kitajska, ter da bo na trgu prišlo do presežkov nafte, je na spletni strani poročal Reuters.