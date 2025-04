Drevi še dva četrtfinalna obračuna v nogometni ligi prvakov

Ljubljana, 9. aprila - Potem ko so v torek četrtfinale že začeli Bayern in Inter, slednji je slavil z 2:1, ter Arsenal in Real Madrid, Londončani so zmagali s 3:0, bosta danes na vrsti še dva četrtfinalna obračuna. Oba se bosta začela ob 21. uri. Barcelona bo gostila Borussio Dortmund, Paris Saint-Germain pa Aston Villo.