V Narodni galeriji slikarski in kiparski vrhunci baroka

Ljubljana, 9. aprila - V Narodni galeriji bodo drevi odprli razstavo Barok v Sloveniji. Slikarstvo in kiparstvo. Razstava predstavlja slikarske in kiparske vrhunce 17. in 18. stoletja, od obdobja rekatolizacije do izzvenevanja baroka. Združuje približno 170 umetnin, tako iz zbirk Narodne galerije kot izposojenih del.