Berlin, 6. aprila - Nogometaši Mainza so v nedeljski tekmi 28. kroga nemške lige igrali le 1:1 pri St. Pauliju in zapravili priložnost, da bi se z zmago točkovno izenačili z Mainzem na četrtem mestu. V vodstvu ostajata Bayern in Bayer Leverkusen, ki na drugem mestu zaostaja osem točk.