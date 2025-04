Pregled - svet, 6. 4. (nedelja)

WASHINGTON - Več kot 50 držav je stopilo v stik z Belo hišo v želji po carinskih pogajanjih, je danes dejal gospodarski svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Kevin Hassett. Države, ki so predlagale začetek pogovorov, to počnejo, ker se zavedajo, da bo zanje veljal velik del teh carin, je zatrdil. Hassett je nasprotoval napovedim, da bo uvedba novih carin kaznovala predvsem ameriško gospodarstvo. Ocenjuje tudi, da na potrošnike v ZDA ne bodo imele večjega učinka.

WASHINGTON - Več deset tisoč protestnikov se je v soboto zbralo v večjih ameriških mestih na protestih proti politiki predsednika Donalda Trumpa. Na shodu v Washingtonu naj bi bilo po navedbah organizatorjev okoli 100.000 ljudi. Protesti so med drugim potekali še v New Yorku, Houstonu, Koloradu, Los Angelesu in na Floridi. Gre za največje proteste od Trumpove vrnitve v Belo hišo. Številne Američane je razjezil z agresivnim zmanjševanjem obsega vlade, vsiljevanjem konservativnih vrednot in pritiskom s carinami celo na prijateljske države.

BRUSELJ/PARIZ/LONDON - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v telefonskem pogovoru z britanskim premierjem Keirom Starmerjem izrazila zaskrbljenost zaradi vpliva ameriških carin na svetovno gospodarstvo. Znova je poudarila, da je EU pripravljena braniti svoje interese s sorazmernimi protiukrepi, če bo potrebno. O ameriških carinah je v soboto s Starmerjem govoril tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Trgovinska vojna ni v nikogaršnjem interesu, a morajo biti na mizi vse možnosti, sta se strinjala voditelja.

VATIKAN - Papež Frančišek, ki okreva po pljučnici, se je nenapovedano pojavil pred zbrano množico vernikov pri maši na osrednjem trgu v Vatikanu. Vsem je zaželel lepo nedeljo in se zahvalil, ko so ga v invalidskem vozičku pripeljali na Trg svetega Petra. Tam se je dopoldne zbralo okoli 20.000 vernikov, da bi prisostvovalo maši za bolne v okviru svetega leta. Namesto njega je bogoslužje vodil nadškof Rino Fisichella. V pridigi, ki so jo pred njegovim pojavom v javnosti prebrali pri maši, je papež spregovoril o svoji izkušnji z boleznijo.

GAZA - Izraelska vojska je v soboto priznala, da so njeni vojaki naredili napake med streljanjem na konvoj s humanitarnimi delavci v Rafi na jugu Gaze, v katerem je bilo 23. marca ubitih 15 ljudi. Doslej je trdila, da so vojaki streljali na konvoj vozil brez prižganih utripajočih luči, pa tudi, da konvoj ni imel predhodnega dovoljenja izraelskih oblasti. V soboto pa je zaokrožil posnetek napada, na katerem so jasno vidna vozila z vklopljenimi utripajočimi lučmi. Izraelska vojska vztraja, da je bilo vsaj šest humanitarnih delavcev povezanih s Hamasom. Priznava, da so bili neoboroženi, ko so vojaki začeli streljati.

KIJEV - V ruskem raketnem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bila ubita ena oseba, najmanj trije ljudje so ranjeni, so sporočile tamkajšnje oblasti. O ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali so poročali tudi iz drugih delov Ukrajine, v regiji Herson na jugu države je umrla najmanj ena oseba. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da število ruskih zračnih napadov na Ukrajino narašča, kar kaže, da mednarodni pritisk na Moskvo ni zadosten. Opozoril je tudi na odsotnost odziva ZDA na Putinovo zavračanje premirja v Ukrajini.

NEW YORK - Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je obsodil brezmejno nespoštovanje življenj civilistov, potem ko je v petkovem raketnem napadu v ukrajinskem mestu Krivi Rog umrlo 18 ljudi, med njimi devet otrok. Uporaba eksplozivnega orožja širokega dometa s strani Ruske federacije na gosto naseljenem območju - in brez kakršne koli očitne vojaške prisotnosti - dokazuje brezmejno nespoštovanje življenj civilistov, je v izjavi zapisal Volker Türk in izpostavil možnost, da gre za vojni zločin.

MOSKVA - Do naslednjih stikov med ZDA in Rusijo bi lahko prišlo že prihodnji teden, je po obisku v Washingtonu dejal posebni predstavnik ruskega predsednika za gospodarsko sodelovanje s tujino Kiril Dmitrijev. V Washingtonu se je sestal s predstavniki administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa. To je bil prvi obisk visokega ruskega uradnika v ZDA od začetka vojne v Ukrajini. Dmitrijev je pozdravil pozitivno dinamiko v odnosih med ZDA in Rusijo.

PARIZ - Skrajno desni Nacionalni zbor je danes v Parizu priredil shod v podporo svoji nekdanji vodji Marine Le Pen, ki je bila pred dnevi obsojena zaradi zlorabe evropskih sredstev. Le Pen je na shodu, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč njenih privržencev, sodbo označila za napad na voljo ljudstva in politično odločitev. Ob shodu Nacionalnega zbora sta nekaj kilometrov stran v Parizu potekala tudi dva shoda proti skrajni desnici.

FIRENCE - Podpredsednik italijanske vlade in prometni minister Matteo Salvini je bil na strankarskem kongresu ponovno potrjen za vodjo skrajno desne Lige. Salvinija, ki je bil edini kandidat za vodenje stranke, so na kongresu potrdili z aklamacijo, njegov mandat pa bo trajal do leta 2029. Salvini je v govoru pred ponovno izvolitvijo ponovil zavezanost koaliciji pod vodstvom premierke Giorgie Meloni.

ANKARA - Vodja glavne opozicijske stranke v Turčiji je pozval k predčasnim volitvam v državi najkasneje novembra letos. Najkasneje novembra se boste soočili z našim kandidatom, je turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu na izrednem kongresu Republikanske ljudske stranke (CHP) sporočil njen predsednik Özgür Özel. CHP je za svojega predsedniškega kandidata imenovala istanbulskega župana Ekrema Imamogluja, ki so ga turške oblasti 19. marca aretirale in je zaprt v strogo varovanem zaporu blizu Istanbula.

BEJRUT - Libanonsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da sta bila v izraelskem napadu na mesto Zibqin na jugu države ubita dva človeka. Po navedbah izraelske vojske gre za pripadnika libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah. Med Izraelom in Hezbolahom, ki ga podpira Iran, je bilo novembra lani sklenjeno premirje, ki je večinoma ustavilo več kot eno leto trajajoče spopade med njima, a Izrael še vedno izvaja posamezne napade v Libanonu.

TEHERAN - Iranski zunanji minister Abas Aragči je v soboto zavrnil možnost neposrednega dialoga z ZDA. Kot je dejal, bi bilo to nesmiselno v času, ko ameriški predsednik Donald Trump predlaga pogovore brez posrednikov in obenem grozi, da bo v primeru neuspešne diplomacije bombardiral državo. Trump je marca pozval Teheran k začetku pogovorov o iranskem jedrskem programu. Obenem je zagrozil, da bi lahko ZDA posredovale z vojsko, če Iran ne bo pripravljen na pogovore.

WASHINGTON - V silovitih neurjih, s katerimi se od srede soočajo na srednjem vzhodu in jugu ZDA, je umrlo najmanj 16 ljudi, od tega deset samo v zvezni državi Tennessee. Med žrtvami so tudi otroci. Vrsta močnih neviht na območju od Arkansasa do Ohia je poškodovala zgradbe, poplavila ceste in povzročila na desetine tornadov. Ponekod so zabeležili največje količine padavin v zadnjih desetletjih.

LUXEMBOURG - Skupna vrednost izvoza avtomobilov iz EU je lani dosegla 165,2 milijarde evrov, vrednost uvoza pa 75,9 milijarde evrov. Presežek je tako dosegel 89,3 milijarde evrov. V primerjavi z letom 2019 se je vrednost izvoza zvišala za 17,7 odstotka, uvoza pa za 20 odstotkov, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat. Vrednostno je bil lani največji izvoz v ZDA in Združeno kraljestvo. Izvoz se je v obdobju 2019-2024 najbolj povečal v Turčijo, najbolj upadel pa je izvoz na Kitajsko.

ZAGREB - Hrvaška letališča bodo v poletni letalski sezoni povezana s 122 destinacijami v več kot 40 državah. Med marcem in oktobrom je predvidenih okoli 485 domačih in mednarodnih potniških letov, kar je za dva odstotka več kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti. Pričakujejo neposredne povezave med Hrvaško in 42 drugimi državami. Skoraj vsa letališča pričakujejo povečanje prometa.