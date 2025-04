Pregled - šport, 5. 4. (sobota)

LJUBLJANA - Na današnjih tekmah 28. kroga Prve lige Telemach je Nafta 1903 s 4:2 premagala Muro, Koper pa s 3:1 Radomlje. Oba zmagovalca sta bila uspešna na domačem igrišču.

PARIZ - Nogometaši Paris Saint-Germaina so vnovič postali francoski prvaki, potem ko so v 28. krogu z 1:0 ugnali Angers. Edini gol na tekmi je dosegel Desire Doue v 55. minuti. Za PSG je to četrti zaporedni naslov, 11. v zadnjih 13 sezonah in rekordni 13. skupno, pri čemer kot prvi francoski klub želi sezono končati brez poraza.

LJUBLJANA - Rokometašice ljubljanskega Krima Mercatorja in Mlinotesta iz Ajdovščine so letošnje finalistke zaključnega turnirja za slovenski pokal. Ljubljanska ekipa je bila na prvi polfinalni tekmi v dvorani na Kodeljevem boljša od Ptuja s 36:16, ekipa iz Ajdovščine pa na drugi od Velenja z 29:20.

LJUBLJANA - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po zmagi nad velenjskim Gorenjem s 27:24 (13:10) osvojili končno tretje mesto na zaključnem turnirju za pokal Slovenije v Ljubljani. Finalna tekma med LL Grosist Slovanom in Krko se bo v nedeljo pričela ob 18. uri.

KAPRUN - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na prvi finalni tekmi alpske lige v Avstriji premagali Zell am See s 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

WASHINGTON - Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin je na tekmi severnoameriške lige NHL med Washingtonom in Chicagom izenačil rekord Kanadčana Wayna Gretzkyja po številu golov v karieri. Za zmago Washingtona s 5:3 je prispeval dva in je zdaj pri številki 894. Lov Ovečkina na rekord, ki se je nekoč zdel nedosegljiv, je zdaj skorajda končan.

CAGLIARI - Slovenski motokrosist v razredu MXGP Tim Gajser (Honda) je zmagovalec kvalifikacijske preizkušnje za veliko nagrado Sardinije v italijanskem kraju Riola Sardo. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar (KTM) je zasedel 14. mesto.

SUZUKA - Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom je zmagovalec kvalifikacij dirke svetovnega prvenstva formule 1 na Japonskem. Z drugega mesta bo japonsko preizkušnjo v nedeljo začel vodilni v SP Britanec Lando Norris z McLarnom, s tretjega pa njegov moštveni sotekmovalec Avstralec Oscar Piastri.

LOS ANGELES Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA s 124:108 premagali New Orleans Pelicans. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je vpisal 35 točk ter po šest skokov in podaj. Denver Nuggets, kjer igra še drugi Slovenec v ligi Vlatko Čančar, so izgubili pri Golden State Warriors s 104:118.