Dončić do zmage proti New Orleansu, Čančar izgubil pri bojevnikih

Los Angeles, 5. aprila - Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA doma s 124:108 premagali New Orleans Pelicans. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je vpisal 35 točk ter po šest skokov in podaj. Denver Nuggets, kjer igra še drugi Slovenec v ligi Vlatko Čančar, pa so sinoči izgubili pri Golden State Warriors s 104:118.