Raziskovalka Polona Šafarič Tepeš: Bolečina ni normalna, čeprav smo se naučile, da je

pogovarjala se je Lea Udovč

New York/Ljubljana, 5. aprila - Slovenska znanstvenica Polona Šafarič Tepeš v ZDA raziskuje na področju zdravja žensk. Razvija prebojni neinvazivni test za endometriozo, ki prizadene milijone žensk, vzporedno pa na novem projektu raziskuje mehanizme bolečine pri ženskah. Želi si, da bi znanost začela poslušati ženske in resno obravnavati bolezni, ki jih spremljata molk in stigma.