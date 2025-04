Pregled - šport, 4. 4. (petek)

LJUBLJANA - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi lige B lige narodov v Ljubljani premagala Turčijo s 3:0 (2:0) in je še stoodstotna. Izbranke Saše Kolmana se bodo s Turkinjami merile še čez štiri dni v Sivasu.

LJUBLJANA - Rokometaši Krke in LL Grosist Slovana so finalisti zaključnega turnirja za pokal Slovenije. Novomeška ekipa je v ljubljanski dvorani Kodeljevo premagala Celje Pivovarno Laško s 34:29 (13:13), ljubljanska pa Gorenje Velenje s 27:22 (14:10). Veliki finale bo v nedeljo ob 18. uri.

LJUBLJANA - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo preko javnih razpisov namenilo več kot 22 milijonov evrov za izboljšanje pogojev za športno udejstvovanje, krepitev prepoznavnosti Slovenije kot športne destinacije ter ustvarjanje pozitivnih družbenih in ekonomskih učinkov, so sporočili z ministrstva.

NOVA GORICA - Letošnja dirka po Italiji (Giro), ki bo od 9. maja do 1. junija, bo 24. maja zavila tudi v Slovenijo. Štirinajsta etapa se bo začela v Trevisu, nato bo kolesarsko karavano vodila po furlanski ravnini vse do Krmina, kjer bodo kolesarji prečkali državno mejo. Etapa bo potekala po Goriških brdih in se po dveh mestnih krogih zaključila v Novi Gorici. Dirka bo po Brdih vodila od Plešivega, Medane, Dobrovega, Šmartnega do Huma in nato do Števerjana v Gorico, preko mejnega prehoda v Rožni dolini v Novo Gorico ter dva kroga po mestnih ulicah do cilja.

LJUBLJANA - Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec še ne želi sprejeti odločitve o prihodnosti. Na informacije, ki so zaokrožile v javnosti, da naj bi razmišljala o koncu športne poti, se je odzvala po koncu sezone. Sprejela je odločitev, da bo še naprej vztrajala. Kot je dejala Štuhec danes v Ljubljani, ima še neporavnane račune z nastopi na olimpijskih igrah. S končano sezono 34-letna smučarka ni zadovoljna. Kljub nezadovoljstvu s povprečnimi rezultati namerava vztrajati, saj je prepričana, da lahko med elito še kaj pokaže.

MARIBOR - Pri 75 letih je za posledicami dolgotrajne bolezni umrl nekdanji slovenski atlet v metu diska Zdravko Peča. Bil je prvi atlet v nekdanji Jugoslaviji, ki je disk vrgel več kot 60 metrov. Mariborčan je v metu diska za Jugoslavijo nastopil na olimpijskih igrah leta 1972 v Münchnu in osvojil 18. mesto.

PALMA DE MALLORCA - Jadralski pokal princese Sofije se je v Palma de Mallorci za večino od več kot 1000 udeležencev že končal, v soboto bodo na sporedu le še regate za kolajne. V teh pa ne bo več slovenskih predstavnikov. V Španiji je jadralo pet slovenskih jadralcev. V razredu ILCA 6 je Lin Pletikos pristala na 65. mestu, Žan Luka Zelko v ILCA 7 pa na 38. V iQFOiL je Val Eržen končal na 52., Lina Eržen pa na 54. mestu. V formuli kite je Marina Vodišek zasedla 23. mesto.

SALT LAKE CITY - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na gostovanju v olimpijskem Salt Lake Cityju premagali Utah s 4:2. Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce. To je bila še tretja zaporedna zmaga kraljev nad tem Utahom to sezono, s katero so prišli do 43. zmage v sezoni.

LOS ANGELES - Košarkarji Los Angeles Lakers Luke Dončića so na derbiju zahodne konference v domači dvorani na bodočem potencialnem dvoboju prvega kroga končnice izgubili proti Golden State Warriors s 116:123. Stephen Curry je za bojevnike, ki so slavili četrto zmago v nizu, dosegel 37 točk, Brandin Podziemski jih je dodal 28, od tega osem trojk. Slovenski as je imel pred domačimi navijači vnovič slab strelski večer, za skupno 19 točk je zadel le šest od 17 metov iz igre, nobenega od šestih poskusov za tri točke.