Sajovic: V teku priprave za spremembo načrta razvoja Slovenske vojske

Ljubljana, 4. aprila - V teku so priprave, ki bi omogočile javno razpravo in odločanje o spremembi načrta razvoja Slovenske vojske, ki predvideva, da bi cilj dveh odstotkov BDP za izdatke za obrambo dosegli leta 2030, je danes povedal obrambni minister Borut Sajovic. Opozoril je, da bo v danih razmerah na vseh področjih, tudi na obrambnem, treba storiti več in hitreje.