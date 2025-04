Umrl bollywoodski igralec in režiser Manoj Kumar

New Delhi, 4. aprila - Umrl je znani bollywoodski igralec in režiser Manoj Kumar. Star je bil 87 let. Kot so sporočili iz mumbajske bolnišnice, je igralec umrl zaradi s starostjo povezanih zdravstvenih težav. Kumar za seboj pušča bogato zapuščino domoljubnih indijskih filmov, ki so ga v 60. in 70. letih minulega stoletja popeljali do slave.