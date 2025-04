Policisti pri 36-letniku iz Krškega našli in zasegli prepovedano konopljo in amfetamin

Krško, 4. aprila - Krški policisti so v sredo med opravljanjem nalog na območju Krškega 36-letnemu moškemu zasegli 101 gram prepovedane konoplje in manjšo količino prepovedanega amfetamina. Na tej podlagi so nato pri 36-letniku opravili hišno preiskavo, v kateri so našli in zasegli še 100 gramov amfetamina in dve digitalni tehtnici s sledmi belega prahu.