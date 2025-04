Pregled - šport, 3. 4. (četrtek)

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so se v polfinalu pokalnega tekmovanja Pivovarne Union pridružili Celju, Kopru in Bravu Big Bangu. Ljubljančani so v zadnji četrtfinalni tekmi danes na svojem terenu v Stožicah premagali drugoligaško ekipo Beltinci Klima Tratnjek s 5:2 (4:1). Žreb polfinalnih parov bo v ponedeljek, 7. aprila.

ZÜRICH - Slovenska moška nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife pridobila štiri mesta in je zdaj 51. na svetu. Slovenska izbrana vrsta si je v marčevskem terminu zagotovila obstanek v ligi B lige narodov, potem ko je po dveh tekmah s skupnim izidom 1:0 premagala Slovaško. Slovenska izbrana vrsta je najvišje na lestvici posegla leta 2010, ko je med oktobrom in decembrom zasedala 15. mesto.

BEOGRAD - Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je na kongresu Evropske nogometne zveze Uefe v Beogradu razkril, da so Združene države Amerike edini kandidat za organizacijo ženskega svetovnega prvenstva 2031. Dodal pa je še, da za SP 2035 kandidat prihaja iz Evrope. Skoraj zagotovo bo to Velika Britanija.

BEOGRAD - Predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin je po uspešno izvedenem 49. rednem kongresu v Beogradu na novinarski konferenci dobil tudi vprašanje, ali bo kandidiral tudi leta 2027. A jasnega odgovora ni dal. Glede vrnitve Rusije na tekmovanja pa je dejal, da se bodo o tem pogovarjali po koncu vojne v Ukrajini.

LJUBLJANA - Slovenska ženska teniška reprezentanca bo naslednji teden igrala v pokalu Billie Jean King. Leto in pol po zgodovinskem dosežku v Sevilli oziroma uvrstitvi v polfinale tega tekmovanja bo v Litvi nastopila v prvi evroafriški skupini. Slovenija bo nastopila močno oslabljena, saj bosta manjkali najboljši igralki, Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek, na klopi pa tudi ne bo kapetana Andreja Kraševca, ki je po desetletju vodenja reprezentance februarja odstopil s položaja. Njegov namestnik Iztok Kukec bo imel v Vilniusu na voljo Kajo Juvan, Pio Lovrič, Živo Falkner, Elo Nalo Milić in Aljo Senico.

SEUL - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na turnirju serije WTT Champions v južnokorejskem Incheonu v drugem krogu klonil proti Japoncu Sori Matsushimi. Za uvod tekmovanja je Jorgić s 3:0 (9, 8, 3) ugnal Kitajca Chena Yuanyuja, danes pa je bil 17-letni japonski državni prvak boljši s 3:0 (8, 8, 2).

TRENTO - Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone je na italijanskem državnem prvenstvu v Val di Fassi grdo padla. Zmagovalko skupnega seštevka svetovnega pokala v minuli sezoni so morali s helikopterjem pripeljati v bolnišnico v Trentu. Testi so kasneje pokazali več zlomov v nogi. Najboljšo smučarko nedavno končane sezone so nato oskrbeli in s helikopterjem pripeljali v bolnišnico v Trentu. Italijanska smučarska zveza (Fisi) je sporočila, da si je Brignone na več delih zlomila nogo.

LJUBLJANA - Rokometaši madžarskega Picka Szegeda so se kot zadnji uvrstili v četrtfinale lige prvakov. V današnji povratni tekmi kvalifikacij je madžarska ekipa, za katero je Borut Mačkovšek dosegel tri gole, v Parizu premagala PSG s 35:25 (17:11). Že pred tem so bili uspešni Nantes, Füchse Berlin in Magdeburg. Po rednem delu so se med osem uvrstili Barcelona Blaža Janca in Domna Makuca, Veszprem Gašperja Marguča, Aalborg Aleksa Vlaha in Sporting iz Lizbone.