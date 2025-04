Federico Brignone po padcu s helikopterjem odpeljali v bolnišnico

Trento, 3. aprila - Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone je na italijanskem državnem prvenstvu v Val di Fassi grdo padla, poročata francoska in italijanska tiskovna agencija AFP in Ansa. Zmagovalko skupnega seštevka svetovnega pokala v minuli sezoni so morali s helikopterjem pripeljati v bolnišnico v Trentu.