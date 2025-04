Slovenija na lestvici Fife pridobila štiri mesta

Zürich, 3. aprila - Slovenska moška nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) pridobila štiri mesta in je zdaj 51. na svetu. Na vrhu so ostali Argentinci, ki bodo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki branili naslov svetovnih prvakov iz Katarja 2022.