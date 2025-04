Alpacem po preobratu boljši od Calcita, ACH zanesljiv

Ljubljana, 2. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja in Alpacem Kanala sta na prvih tekmah polfinala državnega prvenstva izkoristila prednost domačega igrišča in bosta v soboto v gosteh lovila napredovanje v finale. ACH je proti Krki svoje delo opravil zanesljivo, več dela so proti Calcitu Volleyju imeli Kanalci, ki so v zmago spremenili zaostanek 0:2.