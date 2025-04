Ob odprtju logističnega kongresa tudi o pomenu prilagodljivosti

Portorož, 2. aprila - Evropska logistika bo morala za uspešen nadaljnji razvoj pravočasno prepoznati trende in se znati odzvati nanje, so poudarili ob današnjem odprtju mednarodnega logističnega kongresa v Portorožu. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je napovedala, da bo država z naložbami in podpornim okoljem še naprej spodbujala rast panoge.