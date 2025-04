Ptujsko gledališče s premiero predstave Kar je bilo in kar bo

Maribor, 2. aprila - V ptujskem mestnem gledališču bodo v petek uprizorili tretjo od štirih za letos načrtovanih premier. Domači prevajalec, režiser in scenograf Samo M. Strelec je pripravil prvo slovensko uprizoritev dela nemških dramatikov Lutza Hübnerja in Sarah Nemitz Kar je bilo in kar bo. Na odru se bodo predstavili Ksenija Mišič, Srdjan Grahovac in Vid Klemenc.