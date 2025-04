Janez Pavel II. dvajset let po smrti ostaja priljubljen

Vatikan, 1. aprila - Mineva dvajset let od smrti papeža Janeza Pavla II., ki je katoliško cerkev vodil med letoma 1978 in 2005. Karizmatični papež, ki je pomembno zaznamoval Cerkev v 20. stoletju in je od leta 2014 svetnik, je med verniki še vedno zelo priljubljen. V Vatikanu bodo obletnico v sredo obeležili z mašo in bedenjem ob molitvi.