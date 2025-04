V Cankarjevem domu ljubljanska premiera plesnega performansa o svobodi in nesreči človeštva

Ljubljana, 2. aprila - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo nocoj ljubljanska premiera plesnega performansa Prometej novogoriškega plesnega ansambla MN Dance Company pod vodstvom Nastje Bremec Rynia in Michala Rynie. Uprizoritev raziskuje človeški boj za svobodo in razvoj ter tegobe, nesrečo in obup kot posledico nepremišljenih in objestnih dejanj.