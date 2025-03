ZDA z novimi izgoni domnevnih pripadnikov tolp

Washington/San Salvador, 31. marca - Ameriška vojska je v nedeljo v Salvador premestila 17 ljudi, ki so jih oblasti označile za pripadnike kriminalnih tolp Tren de Aragua in MS-13. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je danes zatrdil, da so med izgnanimi, ki bodo priprti v salvadorskih zaporih, tudi morilci in posiljevalci.