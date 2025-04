Stanovalcem ob mariborski onkologiji zadnje ponudbe za odkup pred razlastitvijo

Maribor, 1. aprila - Lastniki stanovanj v stavbi ob oddelku za onkologijo UKC Maribor so pred dnevi prejeli nove ponudbe za odkup njihovih stanovanj, ki vsebujejo dodaten pribitek v višini 10 odstotkov. Po besedah vodje državnega urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivana Osrečkega je to najvišja možna ponudba, sicer bo treba v postopek razlastitve.