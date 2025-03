Letna inflacija marca napredovala na dva odstotka

Ljubljana, 31. marca - Cene življenjskih potrebščin so se marca na letni ravni zvišale za dva odstotka, potem ko je bila inflacija februarja 1,6-odstotna. Na rast so najbolj vplivale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. V mesečni primerjavi je bila inflacija marca 0,6-odstotna, k temu pa so največ prispevale podražitve oblačil in obutve ter električne energije.