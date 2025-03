Znani nominiranci za nagrado skupine OHO

Ljubljana, 28. marca - Za nagrado skupine OHO, osrednjo nacionalno nagrado za mlade vizualne umetnike, so letos nominirani Nika Erjavec, Jurij Hartman, Lucija Klauž in Nežka Zamar. Finalisti se bodo predstavili v maju na skupni razstavi v Galeriji P74 v Ljubljani. Strokovna žirija bo nato izbrala in razglasila dobitnika nagrade skupine OHO za leto 2025.