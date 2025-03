Svet romske skupnosti za ukinitev delovne skupine in ustanovitev komisije za romska vprašanja

Svet romske skupnosti je na predsednika vlade naslovil dopis, v katerem mu predlagajo ukinitev delovne skupine za obravnavo romske problematike ter ustanovitev komisije za romska vprašanja, ki bi jo vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Predstavniki Sveta romske skupnosti, ki so člani delovne skupine, namreč opozarjajo, da delovna skupina v svojem dosedanjem delovanju ni dosegla pričakovanih učinkov pri reševanju ključnih izzivov romske skupnosti. Poleg tega opažajo, da njeno delovanje v veliki meri usmerjajo predvsem nekateri župani jugovzhodne Slovenije, kar ustvarja vtis neuravnoteženosti pri odločanju, so zapisali.

Menijo tudi, da predstavniki sveta romske skupnosti v delovni skupini niso obravnavani kot enakopravni člani. Kot navajajo v dopisu, pogosto niso prejemali gradiv za seje, kar je onemogočalo ustrezno pripravo na razprave. "Tudi predlogi in gradiva, ki smo jih sami podajali v preteklosti, večinoma niso bili vključeni v obravnavo," so dodali.

Spomnili so, da je koalicija medtem ustanovila novo delovno telo, ki že pripravlja ukrepe in zakonske spremembe za izboljšanje položaja romske skupnosti. "Pri tem še posebej izpostavljamo aktivno vlogo ministra Luke Mesca, ki je pokazal visoko stopnjo angažiranosti in strokovnosti pri iskanju učinkovitih rešitev," so še navedli.

V kabinetu predsednika vlade odgovarjajo, da je na Golobovo pobudo medresorska delovna skupina avgusta 2024 imenovala tudi posebno delovno telo, usmerjeno v takojšnje reševanje varnostne problematike. Medresorska delovna skupina za obravnavno romske problematike pa nadaljuje obravnavo integracijskih oziroma preventivnih ukrepov, ki v nekaterih občinah že dajejo rezultate, so pojasnili v odzivu za STA.

Samo ukinitev in ustanovitev nove delovne skupine po njihovem mnenju ne predstavlja rešitve za uspešno reševanje izpostavljene problematike. Pričakujejo, da bo že obstoječa delovna skupina po potrebi razširila vsebinska področja oziroma po potrebi dopolnila skupino z dodatnimi člani ali ustanovila posebno podskupino za obravnavo točno določenega področja.

Po njihovih informacijah je na zadnji seji medresorske delovne skupine minister Mesec predstavil tudi paket predlogov zakonodajnih sprememb in dopolnitev na področju integracije Romov v skupnost.

To so potrdili tudi na ministrstvu za delo, kjer so dodali, da vlada izvaja pripravo paketa zakonodaje, ki bo ustrezno naslovila izzive. Iz tega paketa je bila že sprejeta novela zakona o financiranju občin, ki določa namene porabe sredstev, v javni obravnavi so novele zakonov o vrtcih, o osnovni šoli ter o romski skupnosti, ki v prehodnem obdobju prinaša poenostavitev postopkov za legalizacijo romskih naselij. "Vsi omenjeni ukrepi so kreirani s ciljem izboljšanja socialne vključenosti pripadnic in pripadnikov romske skupnosti," so za STA zapisali v odzivu.

Na ministrstvu so pripravili spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, opravili pa so tudi serijo srečanj s širokim krogom deležnikov v okviru stalne delovne skupine za pomoč romski skupnosti, so še pojasnili.