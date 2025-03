Pregled - šport, 27. 3. (četrtek)

MANRESA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec 4. etape kolesarske dirke po Kataloniji in novi vodilni v skupnem seštevku. Kolesar ekipe Red Bull Bora-hansgrohe se je v sprintu oddolžil Špancu Juanu Ayusu za sredin tesen poraz, tokrat je on kolesarja ekipe UAE Emirates premagal v tesnem sprintu.

DOBROVO - Slovenski kolesar Adrie Mobila Tilen Finkšt se je izkazal na domači dirki VN Brda - Collio s startom in ciljem v Dobrovem. Na 166 kilometrov dolgi progi je zasedel drugo mesto, v sprintu večje skupine ga je premagal le Poljak Maciej Budzinski, lani tudi zmagovalec VN Slovenske Istre.

SUN VALLEY Andreja Slokar je sezono končala s tretjim mestom na sklepnem slalomu svetovnega pokala v alpskem smučanju v Sun Valleyju v ZDA. Ajdovka je bila po prvi vožnji deveta. V finalu se je z najboljšim časom druge vožnje pognala na oder za zmagovalke. Neja Dvornik je končala brez točk na 19. mestu. Boj za mali globus je dobila Hrvatica Zrinka Ljutić. Na zadnji tekmi sezone je zmagala Američanka Mikaela Shiffrin.

RIGA - Košarkarji Slovenije bodo predtekmovanje na letošnjem evropskem prvenstvu igrali v poljskih Katovicah v skupini D s Francijo, Poljsko, Izraelom, Belgijo in Islandijo, je določil žreb v Rigi. Slovenija bo prvo tekmo igrala 28. avgusta proti Poljski.

INDIANA - LeBron James je z izjemnim odbojem žoge 0,1 sekundo pred koncem tekme severnoameriške košarkarske lige NBA poskrbel, da so Los Angeles Lakers prekinili niz treh porazov z izjemno zmago nad Indiano Pacers s 120:119. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil prvi strelec tekme s 34 točkami ter po sedmimi skoki in podajami.

SUN VALLEY Norvežan Timon Haugan je zmagovalec zadnjega moškega slaloma sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev. Za zmago v Sun Valleyju v ZDA je za tri stotinke sekunde ugnal Francoza Clementa Noela. Norvežan Henrik Kristoffersen je s četrtim mestom potrdil slalomski seštevek sezone, za karierni četrti slalomski mali kristalni globus.

JESENICE - Hokejisti Sij Acroni Jesenic so na dobri poti, da se uvrstijo v finale alpske lige. Potem ko so prvo tekmo polfinalne serije proti južnotirolskem Rittnu v gosteh dobili po podaljšku, so v domači dvorani tekmece premagali s 3:2 in prišli na pol poti do finala. Tretja tekma bo čez dva dneva v Italiji.

OTOČEC - V prvem krogu namiznoteniškega turnirja serije Feeder na Otočcu je bil za slovenske ljubitelje najbolj zanimiv obračun slovenskih igralcev, olimpijca Petra Hribarja in mladega Brina Vovka Petrovskega. Napovedoval se je izenačen dvoboj, a ni bil, Vovk Petrovski ga je gladko, v treh nizih dobil s 11:4, 11:7 in 11:3. V drugem krogu, v katerega je neposredno uvrščen slovenski državni prvak Deni Kožul, se bo 18-letni Savinjčan pomeril s tretjim nosilcem in dobrim znancem izkušenejših slovenskih igralcev, mladim Singapurcem Isaacom Quekom.

EFORIE NORD - Nemški šahovski velemojster Matthias Blübaum je v romunskem letovišču ob Črnem morju Eforie Nord z 8,5 točke drugič osvojil naslov evropskega prvaka. Prvič mu je to uspelo v Sloveniji, v Čateških Toplicah leta 2022. Na 58. mestu je kot najboljši Slovenec tokrat končal Jan Šubelj, osvojil je sedem točk. Na 99. mestu je prvenstvo končal Matej Šebenik, na 132. Matic Lavrenčič, 197. med 375 igralci pa je bil Maksim Groškov.