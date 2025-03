Evropske borze v rdečem, evro in nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 27. marca - Indeksi na evropskih borzah so danes večinoma končali v rdečem. Za negativno razpoloženje je poskrbela napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o zvišanju carin na uvoz avtomobilov in delov zanje v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evro in nafta sta se podražila.