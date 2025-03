Nyon, 27. marca - Evropska nogometna zveza (Uefa) je določila cene vstopnic za zaključni turnir lige narodov, ki bo med 4. in 8. junijem v Münchnu in Stuttgartu. Za oglede tekem Nemčije, Portugalske, Francije in Španije bo potrebno odšteti med 30 in 150 evrov.