Roglič zmagovalec 4. etape katalonske pentlje

Barcelona, 27. marca - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec 4. etape kolesarske dirke po Kataloniji in novi vodilni v skupnem seštevku. Kolesar ekipe Red Bull Bora-hansgrohe se je v sprintu oddolžil Špancu Juanu Ayusu za sredin tesen poraz, tokrat je on kolesarja ekipe UAE Emirates premagal v tesnem sprintu.