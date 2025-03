Poslanci s široko podporo popravkom pri evidentiranju delovnega časa

Ljubljana, 28. marca - DZ je danes s 76 glasovi za in dvema proti podprl novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki med drugim predvideva ukinitev beleženja odmora za malico. V opoziciji so v četrtek vnovič opozorili, da so bile spremembe leta 2023 "neumnost", ki bi se ji lahko izognili ali jo odpravili že pred časom.