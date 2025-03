Na srečanju podjetij in poslovnih klubov predvsem o novih tehnologijah in krožnem gospodarstvu

Planica, 27. marca - Uvajanje sodobnih tehnologij in načel krožnega gospodarstva v procese poslovanja je ključnega pomena za slovenska podjetja, saj s tem sledijo globalnim trendom in povečujejo svojo konkurenčnost, je bilo slišati na današnjem srečanju podjetij in slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki so ga v okviru tekem v smučarskih skokih pripravili v Planici.