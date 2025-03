Seul: Severna Koreja v Rusijo ponovno napotila vsaj 3000 vojakov

Seul, 27. marca - Severna Koreja je januarja in februarja v Rusijo najverjetneje napotila vsaj 3000 dodatnih vojakov v pomoč na mejah z Ukrajino, so danes sporočili južnokorejski Združeni načelniki štabov (JCS). Prav tako v Rusijo še vedno pošilja večje količine raket, topništva in streliva.