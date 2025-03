Komisarja Kos in Fitto poudarila pomen kohezijskih sredstev za razvoj Evrope

Gorica, 27. marca - Evropska sredstva, namenjena različnim kohezijskim projektom, so pomembna za nadaljnji razvoj Evrope, so poudarili na današnjem odprtju konference Interreg GO! v Gorici. Udeležence dvodnevne konference so med drugim nagovorili evropska komisarja Marta Kos in Raffaele Fitto ter slovenski minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.