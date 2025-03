Novogoričanke izsilile tretjo tekmo

Ljubljana, 26. marca - Odbojkarice Calcita Volleyja, OTP banke Branika in Sip Šempetra so se po dveh tekmah uvrstile v polfinale državnega prvenstva, na obračunu med Luko Koprom in Gen-I Volleyjem pa bo potrebna tretja tekma. Novogoričanke so namreč dobile drugo tekmo, po izenačenem boju so zmagale s 3:2.