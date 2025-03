Botanični vrt s knjigo o botaničnem sodelovanju med Ljubljano in Dunajem

Ljubljana, 26. marca - Botanični vrt ljubljanske univerze je danes predstavil novo knjigo Franc Hladnik in Nicolaus Thomas Host: sodelovanje Franca Hladnika in Nicolausa Thomasa Hosta v duhu razsvetljenstva v Ljubljani in Dunaju, ki govori o botaničnem sodelovanju med mestoma. Kot primer svetovnega varovanja vrste pa so predstavili še elektronsko knjigo Volemija.