Predlog dopolnitve zakona o investicijah v zdravstvo zaključil zakonodajno pot

Ljubljana, 26. marca - Predlog dopolnitve zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021-2031, ki so ga v DZ vložili v NSi, je zaključil zakonodajno pot. Predlog so ob podpori opozicije in nasprotovanju koalicije zavrnili na odboru za zdravstvo, z zaključkom zakonodajne poti pa so se poslanci seznanili na današnji seji DZ.