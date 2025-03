Predsednik SŠK na pogovorih z načelnikom generalštaba SV in obrambnim ministrom

Ljubljana, 26. marca - Predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje se je v torek odzval vabilu in se na ministrstvu za obrambo srečal z načelnikom Generalštaba Slovenske vojske Robertom Glavašem in ministrom Borutom Sajovicem. Govorili so o vsebinah dela vojaških kaplanov in pastoralnih asistentov v varnostnih strukturah ter pokopu žrtev iz Macesnove Gorice.