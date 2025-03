Preklic omejitve obiskov v šempetrski bolnišnici

Ljubljana, 26. marca - V Splošni bolnišnici Nova Gorica odpravljajo začasno ukinitev obiskov. Obiski so z današnjim dnem na vseh oddelkih z odraslo populacijo omejeni na 15 minut in dovoljeni enemu zdravemu odraslemu obiskovalcu na pacienta.

Na oddelku za pediatrijo in v Stari Gori na oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo (Paviljon 1 - posteljni oddelek za invalidno mladino) obiski staršev ali skrbnikov niso posebej omejeni, prav tako ni omejena prisotnost partnerja pri nosečnicah oziroma porodnicah. Na enoti za intenzivno terapijo so obiski možni po predhodnem dogovoru z zdravstvenim osebjem, so še sporočili iz bolnišnice.