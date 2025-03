V opoziciji bi javnosti odprli vsa gradiva o trgovini z orožjem od leta 1945

Ljubljana, 26. marca - DZ je opravil drugo obravnavo predloga zakona o dostopnosti in uporabi gradiva o osamosvojitvi, vojni za Slovenijo in trgovini z orožjem. V koaliciji so zakonu napovedali podporo, v opoziciji pa podporo pogojujejo s sprejetjem dopolnila SDS, po katerem bi se gradivo o nakupih orožja odprlo za širše obdobje, od 9. maja 1945 do 31. decembra 1994.