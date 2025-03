Na Golteh v minuli sezoni občutno več smučarjev kot v lanski

Golte, 29. marca - Na Golteh so s smučarsko sezono, ki se je končala prejšnji vikend, zadovoljni. V primerjavi z lansko sezono, ko se je smučišče odprlo šele 15. januarja, so v letošnji lahko ponudili občutno več smučarskih dni, in sicer 107, v primerjavi z lansko pa so v letošnji sezoni do konca februarja zaznali kar 155-odstotno rast števila smučarjev.