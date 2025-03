Na Štajerskem več primerov unovčevanja ponarejenih bankovcev

Maribor, 26. marca - Mariborski policisti opozarjajo, da v zadnjem času tudi na Štajerskem ugotavljajo več pojavov unovčevanja ponarejenih bankovcev, zato trgovcem, podjetjem in vsem ostalim svetujejo, da so pri sprejemanju bankovcev za plačilo posebej pozorni. Izstopajo bankovci za 50 evrov, pojavljajo pa se tudi primeri ponarejenih bankovcev za 100 in 200 evrov.